喜迎金龍年，永豐金證券推低利2.5%股票借貸，股票輕鬆變現！

倒數迎接「金龍年」，金融市場也相對同步迎來開春資金需求大潮，其中永豐金證券推出股票借貸2.5%，標的涵蓋受益人數排行榜上之股票型ETF、債券ETF與大型權值股，挑戰市場最低利率，協助投資人緩解農曆春節前的資金需求潮；經往年聯徵中心資料顯示，年中與年末資金需求都較整年突出，潛在主因為民眾借貸作為繳交學費或房貸、年節紅包、出國旅遊、居家裝潢之使用等等。

「股票借貸」，意即利用股票庫存作為擔保品向證券公司借款，所借貸款項不限定只能買賣股票，也能自由地運用這筆資金在任何用途，讓股民不需要在急用錢時變賣股票，紓解荷包的壓力；相較銀行信貸，股票借貸的審核流程更快速，且除了手上持股不需賣出，也可持續領息。據了解，透過永豐金證券申辦股票借貸，線上24小時不限時間均能申請，優惠標的超過400檔，最低利率只要2.5%，最低申辦金額只要1萬元起，最高可申請500萬元，不論是小資族或是有大額資金需求的投資人，在新春年關都可輕鬆週轉年節資金需求。

永豐金證券為便利投資人股票借貸能夠更彈性的應用，可借貸標的自100檔新增至超過400檔，其中針對93檔ETF及87檔個股提供2.5%超低利率，囊括受益人數前五大熱門ETF，主要包含：0050 元大台灣50、0056 元大高股息、00878 國泰永續高股息、00919 群益台灣精選高息、00929 復華台灣科技優息、00930 永豐ESG低碳高息；永豐金證券也看準升息循環下的債券ETF高人氣，借貸標的涵蓋兩檔受益人數超過7萬人之債券ETF：00931B 統一美債20年、00933B 國泰10Y+金融債等。

在個股方面，87檔個股則涵蓋傳產、半導體、電信、塑化與金融產業等權值股：1101 台泥、1303 南亞、2330 台積電、2409 友達、2002 中鋼、2324 仁寶、2317 鴻海、2382 廣達、2412 中華電、2603 長榮、3008 大立光、2883 開發金、2888 新光金等。

展望新的一年，投資人可善用金融工具協助現金流管理，以更有餘裕的資金分配來迎接金龍年，也提醒投資股民進行股票借貸前，仍需要自行評估可承受的風險。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。