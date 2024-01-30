美國化學教授芙蘭克爾（Michelle Francl）日前稱，泡出完美好茶的秘訣是在裡頭添加少量鹽巴，以避免讓茶味變苦，她稱是分析超過千年的研究後得出的心得。不過在茶裡加鹽的建議惹怒以喝茶聞名的英國人，甚至引發美英外交紛爭，美國駐英國大使館還特地發布聲明，搞笑強調芙蘭克爾的建議不是美國的官方政策。

美國化學教授芙蘭克爾（Michelle Francl）稱，泡出完美好茶的秘訣是在裡頭添加少量鹽巴。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）報導，熱愛喝茶的美國布朗莫爾學院（Bryn Mawr College）化學教授芙蘭克爾，分析千年以來古今中外有關泡茶的文獻與記載後，於24日出版新書《浸泡：茶的化學》（Steeped: The Chemistry of Tea）。

她在書中羅列多項泡出「完美好茶」的秘訣與步驟，其中一項竟是在茶水裡加點鹽巴。她的理論是，鹽巴中的鈉離子能夠阻擋茶葉浸泡後，將茶水轉為苦澀的化學機制。簡單來說，添加一小撮鹽，能夠抵銷茶水的苦澀。

芙蘭克爾加鹽巴的建議讓以熱愛喝茶聞名的英國人氣炸了，BBC評論：「一個5000公里外的美國科學家竟宣稱發現了完美好茶的秘密，這個秘密可能會讓許多英國人一開始覺得很荒謬—就是加鹽巴。」

■在茶裡加鹽引發英美外交紛爭

美國駐倫敦大使館甚至特地發布聲明，強調芙蘭克爾的建議不代表美國官方立場。

聲明開頭便稱，美國教授有關「完美」紅茶的食譜讓美英的特殊關係「陷入困境」，稱茶是「友誼的萬靈丹」，當「令人無法接受的提議」威脅兩國特殊關係時不能「袖手旁觀」，「我們要向英國的善良公民保證，在英國國民飲料中加鹽的不可思議想法，不代表美國官方政策」。

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

「讓我們團結一致、向世界表明，在茶方面，我們站在一起。」

不過美國大使館聲明的最後一句話可能更令英國人跳腳，「美國大使館將會持續用適當的方式泡茶—用微波盧微波」。

針對自己意外引發美英外交紛爭，芙蘭克爾表示從沒想過會引發如此風波，強調加鹽建議並非新想法，8世紀的中國文獻中也提過加鹽，她呼籲英國人敞開心胸。

■芙蘭克爾泡出「完美好茶」的秘訣

美國化學教授芙蘭克爾（Michelle Francl）稱，要在茶裡加鹽巴。

除了加鹽，芙蘭克爾泡出完美好茶的另外5個建議包括：

☆快速浸泡茶包，但同時要充分浸泡及擠壓茶包，以此減少咖啡因在水中緩慢釋放後引發的單寧酸。

☆無咖啡因茶的沖泡方式是將茶包浸泡30秒，取出茶包後倒掉茶水，再倒入新水沖泡5分鐘。

☆擠一點檸檬汁能去除浮在茶水表層的殘渣，這些浮渣是由茶及水中的化學物質形成。

☆芙蘭克爾建議用較矮的杯子泡茶，因為茶水接觸空氣的面積較小，能讓茶水維持更熱的溫度。

☆預熱茶杯也相當重要，芙蘭克爾說溫度上升，茶葉釋放的咖啡因及抗氧化劑也愈多，如此能產生重要的「香氣化合物」。