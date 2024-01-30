幫女友拍照大概是所有男人最大的難題，沒想到居然有人因此被提分手，一名男子在網路上抱怨，因為小網美女友很喜歡拍照，但是每次當忙拍完照，都被嫌棄拍得不好，還因此吵架多次，沒想到最後還被對方提分手，上網PO文抱怨。

這名男子在網路《Zuvio》發文抱怨，他的女友算是小網美，追蹤粉絲約有6000人次，女友很喜歡去網美餐廳，排隊名店，只要是好拍的地方都會陪她去去，但是因為他本身不太會拍照，也曾經為了幫女友拍美照，還去研究如何拍攝讓腿變長，臉變小之類的。

但是男子表示，每次幫女友拍完照，都會被嫌棄，明明拍的照片都不錯看，但是女友還是覺得醜，最後女友會自己修圖後發網路限動，曾經跟女友溝通不要每次都嫌棄他拍攝的照片，嫌棄完後還不是會PO網路，下場就是兩人因為拍照這件事吵架，但明明就是溝通，沒想到女友最後居然因為這間事情提分手，真是WTF！

這名男子在最後發文告訴所有人，這名網美已經分手，請大家自己多加注意！

而網友看到發文留言表示：「現在路上隨便撞一個都是網美」、「6000就是網美了？」、「不懂很多女生一直發限動是怎樣？」、「還好分手了」。