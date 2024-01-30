每個人或多或少都有嘴破的經驗，雖然只是破小小一個洞，但進食或說話都很不舒服，網路流傳吃5顆奇異果，嘴破會好得快？但食藥署在「闢謠專區」中指出，現無相關科學論述依據證實，且奇異果恐產生刺激性，可能會造成黏膜受損，醫師則建議，常嘴破的人可考慮多補充維他命B群。

義大醫院家庭醫學科主治醫師陳昱彰在臉書粉專PO文指出，嘴破就是火氣大是中醫說法，以西醫來說，如果經常反覆嘴破，目前還沒找到確切機轉，不過還是有一些促成的因子，可望透過改善免疫系統，補充營養素，來降低嘴破的風險。

嘴破多嚴重才需要看醫生？陳昱彰指，一般10天內會漸漸自行痊癒，超過10天或有很多處潰瘍，建議另尋家醫科、牙科、耳鼻喉科諮詢，小朋友則需要多注意腸病毒的可能性，可以去施打自費腸病毒疫苗。

嘴破的成因有哪些？陳昱彰指，有可能是物理化學損傷，例如撞到咬到燙到、戴牙套或矯正器刮到，或是特定維生素，例如各種B群、鋅、鐵不足等，也可能是免疫系統異常，例如熬夜壓力大、營養吸收不良、或是因懷孕、更年期賀爾蒙改變，也可能是焦慮，甚至是基因所致。

■如何改善免疫系統，來降低嘴破風險

1.攝取新鮮蔬菜水果，飲食均衡絕對是首要。

2.少辣、少鹹、少酸、少燙，減少刺激口腔的食物。

3.充足睡眠，讓身體放鬆復原。

4.多喝水，口腔隨時保持濕潤

至於網路流傳吃5顆奇異果就可治嘴破？食藥署在「闢謠專區」中表示，奇異果雖含有維生素C，但口腔潰瘍的肇因繁複多元，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」目前並沒有相關科學論述依據證實。且奇異果恐產生刺激性，可能會造成黏膜受損。

陳昱彰並指，如果常嘴破的人想預防，除了找到會影響的因素，如外傷或食物等加以預防外，也可考慮多補充維他命B群。