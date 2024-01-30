女子與一名男子曖昧了半年，終於在告白了，2人交往了一段時間，日前安排了2天1夜的宜蘭之遊，沒想到晚上正準備「那個」的時候，赫然發現對方只有「11公分」，雖然女子表示沒看過這麼小的，但是絕對不會輕易放手。

女子在網路《Dcard》發文，她與曖昧半年的對象終於再一起了，但在一次出遊住宿的夜晚，發現男友的GG很小，回想起前兩任男友16與14，她真的不知道男人的GG可以這麼小，畢竟她承認自己是欲望很強的女生，還抱怨原來網路上說性事不合而分手的事件居然是真的。

不過女子表示，她不回分手，未來分手也不會是因為大小的問題，雖然慾望強，但是更在意的是情感上的交流，最後女子還是小小抱怨一下，雖然還是喜歡大的，但是小的還是可以忍受的，並感謝溫柔體貼的男友，雖然很小。

網友看到此篇文章，紛紛留言表示：「好奇，每個男友都有量嗎？這麼精準。」、「讓他練練技巧，還是可以彌補的」、「今天換成奶奶貼文就變成男生性騷擾了」、「分手啦 你就想吃大屌 最後也會分手」、「被洋屌撐開就回不去了」、「祝你們幸福 有需要大屌的時候再私訊即可」。