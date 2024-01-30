楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文29日在日本秋田縣的田澤湖周邊雪場錄製實境《老少女奇遇記2》，出發前就放話要在日本尋覓另一半的嚴藝文，昨（29日）坦言經歷了4趟旅程，還是沒有遇到「對的人」。過去對感情事低調的她，昨罕見地透露她與《俗女養成記》導演陳長綸結束7年戀情的原因，並坦言曾試圖挽回對方，目前2人以朋友關係相處。

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文在日本秋田體驗浪漫白雪。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

過去，嚴藝文不管是在記者會還是接受專訪，被問到感情時，她都十分低調、不願多談，甚至會以「誰會好奇我的感情啦？」為由不願多聊。46歲的她，透露人生僅談過2段戀情，第一段初戀13年，最後無疾而終；她與陳長綸則戀愛7年後，選擇分手。鍾欣凌聽後，不禁露出羨慕眼神並說：「哇，妳人生都在談戀愛耶」，用高EQ的話語避免閨密陷入過往情傷裡。

《俗女養成記》第1、2季由嚴藝文、陳長綸共同編劇、執導，一起工作是否成為壓倒2人戀情的最後稻草？嚴藝文不否認，表示有感覺到自己因為工作磨損掉感情，「我當導演後，個性變得強勢，有些面向是以前當演員時沒有發現的，我不知道自己這麼獨斷」，她在發現後已經有深切反省自我。當初沒有執導《俗女》，或許2人就不會分手？她也直言：「也許」。

鍾欣凌（左起）、嚴藝文、楊貴媚透露在日本製作第2季的原因。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《俗女》中的悲傷五階段，依序為否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受，嚴藝文坦言失戀後曾經歷這些，也在憤怒、討價還價中懷疑自我，但無論如何，她會逼自己在一個月內振作，「我會趕快找新的工作，我才不要陷在情傷裡，都幾歲了，總要想辦法找事情做」。

單身2年的她坦言，曾遇到欣賞的對象，但都僅止於欣賞，沒有後續發展，她嘆：「有可能轉幕後當了導演，職稱會讓大家產生敬畏，不會用女生的角度看待，偶爾穿漂亮衣服、化妝，也不會有人發現」。

這幾日在雪地中錄影，鍾欣凌意外發現嚴藝文戴帽子的模樣很漂亮、有魅力，「我有拜託他結婚、洗澡、做愛做的事時都要戴帽子，真的很好看，我一直拜託她」，嚴藝文聽到如此荒唐的要求，忍不住大笑，發出招牌笑聲。

嚴藝文被問到喜歡的理想型，自嘲現在有就好，年紀、條件方面都不設限，「看到心動的都覺得要身高180公分，有180就會先加20分，會樂器、會煮菜就再加10分」。

沒有打算結婚、生子念頭的她，最多能接受的就是登記結婚，雖然現在單身，家人也不會催促，只是媽媽有時會說老了就要有伴，希望女兒身邊有好的對象，2人可以互相照應。

《老少女奇遇記2》正在進行日本最後一站秋田的拍攝，是否會有第三季？製作人楊貴媚神秘表示：「有機會，但要想一下去哪裡」。她說，除了日本是台灣人最愛旅遊的地方，還有一大原因是此趟行程全權交由台鋼燦星旅遊協辦，加上台灣虎航直飛秋田的航班，減少許多製作上的困難，下一季要開始思考如何突破種種製作困境。