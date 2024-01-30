2024總統大選結束後，由民進黨候選人賴清德當選下一任中華民國總統。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉在28日時搶先曝光了《美麗島電子報》1月國政民調。結果令人吃驚的是，蔡英文總統的信任度，竟獲得了52.7％的正面評價，執政滿意度更是比上次增加了5.7％，來到51.6％。對此，前立委郭正亮29日就表示，「未來整個氛圍開始改變，所以現在去看施政滿意度都是不準的，到時候要求蔡英文的論文要公開，就去看蔡英文的滿意度多少？搞不好蔡英文的民調就跌破40％」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個沒有意義，立法院2月下旬才開議，新的議題就會冒出來了，因為賴清德政府還沒上任，所以這個會期一定集中要清算蔡政府，到時候民進黨要麼因應就是一個問題，如果有人要要求開放蔡英文的論文，請問民進黨如何回應？」

郭正亮認為，「未來整個氛圍開始改變，整個媒體的主導恐怕不是民進黨，所以現在去看施政滿意度都是不準的，到時候要求蔡英文的論文要公開，就去看蔡英文的滿意度多少？搞不好蔡英文的民調就跌到40％」，最後郭正亮更說，「未來國會的議題豐富、多元、刺激程度，一定超過行政系統，蔡英文這8年留下來的坑，民進黨就準備去承受吧」。

《美麗島電子報》1月國政民調說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2024年1月24日至1月25日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2023年12月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。