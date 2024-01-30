國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣29日前往民眾黨團拜會，雙方互動融洽，會後受訪時，韓國瑜和民眾黨準立委黃國昌不斷禮讓發言，韓整場活動更擁抱了黃2次。對此，前立委郭正亮29日就表示，「民眾黨的C位是黃國昌，你可以看到黃國昌跟韓國瑜還有江啟臣都是大笑開懷，表示氛圍是相當不錯的，我覺得應該是讀到了某些訊息，我會認為藍白合作的機率是大增」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我看到游錫堃跟蔡其昌去拜訪民眾黨之後，大家的合照，蔡其昌的臉就不太高興」，郭正亮坦言，「事實上有時候肢體語言就顯出你的心情，今天有幾個地方值得觀察，第一個就是民眾黨的C位是黃國昌，不是黃珊珊，你可以看到黃國昌跟韓國瑜還有江啟臣都是大笑開懷，表示氛圍是相當不錯的，我覺得應該是讀到了某些訊息」。

郭正亮接著說，「接下來輪到游錫堃去，大家就是嚴肅著臉，那個臉就有點僵」，郭正亮最後認為，「如果純粹這兩點來解讀，韓國瑜跟江啟臣黃國昌都笑開懷，我會認為藍白合作的機率是大增，而且韓國瑜會後寫的臉書，我感覺這機率相當高」。