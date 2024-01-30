國會龍頭爭霸週四登場，民眾黨主席柯文哲爆料，民進黨團總召柯建銘沒有很希望立法院長游錫堃當選連任，但柯建銘受訪時強調，柯文哲不懂他的心，「我是全中華民國、全立法院最支持游錫堃的人！」。媒體人黃揚明29日在《國民大會》節目指出，四年前游錫堃曾親自拜會柯文哲，而獲得民眾黨支持，這次沒有這橋段，是否有「暗盤」？柯建銘也許有別的路徑跟白營更高層溝通？也許就是柯文哲說不想接電話的原因。

黃揚明提到，下午的游昌，氣氛比較詭異，大家的臉色都比較沉重。可是上午的韓江，大家都很開心，韓國瑜不是摟著肩，就是擁抱黃國昌。「要記得，四年前黃國昌踢爆韓國瑜岳父砂石場什麼的，打得很兇啊！這個某種程度，世紀大和解，其實是一個世紀大和解的概念！」

黃揚明指出，四年前的民眾黨是支持游錫堃的，可是這一次他們整個那個氣氛非常尷尬。所以游錫堃這次用他個人名義去說，好像「民眾黨提的我都支持」？某種程度他想要表達他的誠意，「但是你會發現，他們黨內不領情耶！」甚至他們很多綠營支持者感覺根本不想跟民眾黨合作。

「為什麼這半個月來我們都在討論，為什麼民眾黨這8票很重要？是因為他往哪一邊移動，那一邊就會當選！」黃揚明強調，可是如果他兩邊都不投，還是國民黨當選的話，所以游錫堃他很知道，民進黨是居於弱勢，所以他必須要展現出他想要當院長的誠意。「可是感覺老柯在後面一直...？（主持人謝曜州：扯後腿啊）感覺老柯是不想走黃國昌這個路徑，也許老柯他有別的路徑，可以去跟民眾黨更高層的人溝通？

「畢竟他也姓柯嘛！都是新竹人嘛。」黃揚明直言，所以為什麼柯文哲主席會講說「電話有很多不想接的人都打來」？「可能是這個原因啦！」就是他有別的管道，所以他覺得，你今天走這8席，不如直接跟黨主席溝通？因為要知道，四年前游錫堃的第一步是跟柯文哲會面，見完才去見黨團。而這一次沒有跟柯文哲見面這個橋段，所以是不是有所謂的「暗盤」？這個是現在大家很關心的。

黃揚明表示，但柯文哲說不會有，柯文哲說那些叫作「他不想接（電話）的人」。「反正很快兩天內會有答案，禮拜四票投出來，會往哪邊走？我們就拭目以待。」