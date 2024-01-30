彰化1名18歲男子阿德（化名），2022年11月到線西鄉朋友家借宿，趁朋友姊姊A女服安眠藥熟睡時，對她趁機性交得逞，後來A女發現受辱後，欲跳海輕生，經消防人員救起後報警處理始知上情，法院審理後依乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付20萬元。可上訴。

判決指出，阿德與A女之弟為朋友關係。阿德於2022年11月18日晚間9時許，因借宿於彰化縣線西鄉A女之住處房間，明知A女已服用安眠藥，見A女藥效發作、無力躺臥床上而不能抗拒，竟基於乘機性交之犯意，對A女性交得逞。A女於發現受辱後，欲跳海輕生，經消防人員救起後報警處理。

審理時A女證稱，被告當時問我能不能跟我一起睡，我想說他是弟弟的朋友，也只是單純睡覺所以答應他，當時我有一點點意識，但因為藥效發作，所以我沒有力氣等語。

法官考量，被告行為時甫滿18歲，審酌，被告係A女弟弟之朋友，因孤男寡女共處一室而一時性慾衝動思慮欠周，利用A女服用安眠藥後不能抗拒之際，而為本案乘機性交犯行，致誤觸刑罰重典，雖甚不該，惟究非以強暴、脅迫方式為之；再佐以被告坦承犯行，亦積極尋求A女諒解，並給付3萬元與A女達成和解。依乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付20萬元。可上訴。

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