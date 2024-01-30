國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣29日拜會民眾黨團，民眾黨準立委黃國昌在會議中提及，過往常出現藍綠總召彼此談好，達成協議跟院長報告，卻把小黨當空氣，這不利國會健全和諧發展。對此，韓國瑜在會議中承諾，「絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作氧氣」，會後韓主動跟黃擁抱，氣氛歡樂。媒體人陳揮文質疑，選立院龍頭只是開始，難道未來每個議程都要藍綠輪流拜會？白營忽藍忽綠會沒完沒了。

「我很難參加這種歡樂的派對，早上看了一場，下午看了一場，我也不知道到底哪裡好笑？」陳揮文29日在《新聞大白話》節目表示，2月1日報到之後，就是早上選院長、下午選副院長，「是四年！不是2月1日投完票之後，比賽就結束，那是比賽的開始！」後面還有很多，像召委、NCC的同意權、各種的法案、閣揆的施政報告、專案報告什麼的，一大堆。

「所以民眾黨到底...？我的意思是說，以後立法院有很多議程！」陳揮文質疑，難道每個議程都要跑去問黃國昌、問柯文哲說：你們這次要投誰？這樣的話，未來四年就沒完沒了，他可能這個法案投藍的，那個法案投綠的，就會看到民眾黨一下藍、一下綠，「到底是怎樣我不曉得？」

陳揮文舉新聞畫面指出，「像這種就是很刻意啊，我抱你還要問你一下嗎？問這什麼意思呢？」後來黃國昌當然就說「OK！」這是看到這個動作，黃國昌的手，那個不是抱，是韓國瑜抱他，黃國昌是沒有抱他的，黃國昌甚至還抓著他的手（臂），「這個就是很刻意，齁！」

陳揮文又秀出資料照片提到，「這是當年時代力量的立委黃國昌，他當時開記者會告訴大家什麼？『韓李家族發大財』，他講的是誰？是韓國瑜跟李佳芬，他說什麼？他說『韓國瑜請誠實，不要再說謊了！』沒有問題啊，不要再說謊了，黃國昌，韓國瑜比較會說謊還是柯文哲比較會說謊？這個真的是莫名其妙啦齁！講了一大堆，然後今天抱在一起？然後我就想起以前韓國瑜的小編，她說『你們這些大人有多噁心！』」

「你覺得這個是一笑泯恩仇嗎？那你之前講的呢？都不用道歉就對了？」陳揮文直言，「你說什麼李佳芬她的父親砂石場，在什麼西螺大橋挖來挖去，填廢棄物什麼的，都是黃國昌講的，黃國昌你是忘記了還是害怕想起來？還是就算了？幹嘛去挖這些東西？就當作不知道就算了啊！韓國瑜可以算了，他現在需要民眾黨的支持，黃國昌也可以算了，那你們這些政客是什麼意思呢？」

陳揮文說，新聞報導提到民眾黨8席立委，有人不願意投綠，有人不願意投藍，「那就投自己就好啦！幹嘛勉強自己呢？」