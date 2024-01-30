投資人本周將迎來大量企業財報，其中包括科技大廠微軟、蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet與超微。加上聯邦公開市場委員會（FOMC）將從周二起舉行為期2天的貨幣政策會議，儘管市場普遍預期美國聯準會（Fed）將按兵不動，但會議聲明與Fed主席鮑爾的談話都成為投資人尋找降息時機的線索。在市場觀望氣氛濃厚下，周一（29日）美股早盤基本持平。

截至台北時間29日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲18.89點（或0.05%），暫報38128.32點；那斯達克指數上漲26.30點（或0.17%），暫報15481.66點；標普500指數上2.76漲點（或0.06%），暫報4893.73點；費城半導體指數下跌3.8點（或0.09%），暫報4338.30點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌0.84%，谷歌母公司Alphabet跌0.49%，微軟小漲0.49%，亞馬遜小漲0.07%，臉書母公司Meta漲逾1%。半導體類股方面，輝達漲1.03%，超微跌1.02%，台積電ADR跌0.68%，聯電ADR跌0.32%。

去年在科技股帶頭下，美股漲勢強勁。Evercore ISI董事總經理Julian Emmanuel直言，這些企業財報的股價反應對整體市場的走向來說至關重要。