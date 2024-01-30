新國會三黨不過半，成長至8席立委的民眾黨成為關鍵少數，也有條件左右立院龍頭之爭的勝負。《盧秀芳辣晚報》節目派出小編記者辮子妹張卉林街訪民眾意見，不少人對民眾黨主席柯文哲提出「閉門會議」面試，直批「跟以前公正公開的想法矛盾」、「像是暗箱操作」、「可能有利益瓜葛吧，有給一些好處」。至於國會龍頭誰屬？多數人認為柯文哲和年輕人偏向不喜歡民進黨，所以會選擇投韓國瑜，但竟也有部份受訪者說「沒聽過游錫堃」、「我沒看過個人」，令人十分傻眼。

街頭民眾表示「閉門會議？我覺得這個跟柯文哲之前他什麼都想要公正公開的想法，就說：啊我們藍白合也要公正公開啦！就跟他以前的說詞，其實就很不符啊！現在改成閉門會議來說，跟他前後說詞，就是有點矛盾」、「我覺得蠻不要臉的！感覺就是在拉票的那種感覺，有點像是暗箱操作」、「民眾黨...有一點那個...有點把自己看得太重要」、「這就...政治很常發生的事情，都是閉門會議啊！大部分都不會公開吧？」

也有人說「閉門會議，就...好像你們兩個有串通好，有點不透明！」、「公開才沒有那一個啊，舞弊的空間」、「可能有利益瓜葛吧，可能有給一些好處，然後他們再去投哪一個這樣！」

問到民眾黨關鍵8席會投給誰？「我覺得是韓國瑜！我真的覺得他（柯文哲）...就是很不喜歡民進黨！就是他還是會選擇跟藍去合作，我覺得以他的粉絲群來說，是比較偏向年輕人，他想跳脫藍綠的那種感覺，其實我覺得年輕人還是稍微不喜歡綠的」、「韓國瑜吧，韓國瑜吧，因為他可能比較有想法」、「那肯定是韓國瑜啊！因為以前其實就有在看韓國瑜，我算一點點韓粉，我是挺國民黨的！（不喜歡游錫堃？）太綠了！」

但也有令人意外的答案。游雖已任立法院長多年，竟有年輕人受訪時表示「我覺得韓國瑜吧？因為游錫堃我沒聽過！」、也有女生說「沒看過游錫堃」。

也有不同意見「游錫堃吧？因為他畢竟是現在台灣的執政黨，我覺得他們（民眾黨）還是會想要得到他們一點資源，跟一點『那個』！」