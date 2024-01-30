美國德州州長阿博特（Greg Abbott）日前無視最高法院判決，加固州界美墨邊境鐵絲網，並展開一系列軍事部署，代號「孤星行動」，竟與聯邦執法人員展開對峙。但阿博特的行動受到共和黨人的廣泛支持，德州副州長派崔克（Dan Patrick）更怒嗆拜登政府「別惹德州！」甚至有共和黨議員呼籲美國紅、藍州乾脆「國家離婚」。前立委蔡正元直呼，用內戰氛圍和行動打總統大選，這種選戰策略很罕見，讓世界開了眼界。

「美國內戰？」蔡正元28日在臉書發文提到，美國德州共和黨籍州長阿博特，不滿民主黨籍拜登總統領導的聯邦政府「縱容」非法移民，阿博特下令用鐵絲網封鎖美墨邊界，阻擋「非法移民」進入德州，同時下令德州民兵部隊阻止聯邦邊境巡邏隊進入邊界。美國聯邦最高法院裁定，德州州政府不得防礙聯邦政府。美國聯邦國土安全部向德州發出最後通牒，命令德州拆除鐵絲網並且允許聯邦邊境巡邏隊進入邊界。

蔡正元指出，民主黨國會議員要求拜登，動用總統特權接管德州民兵部隊。佛羅里達州共和黨籍州長德桑蒂斯，高舉「孤星行動」的號召，下令佛州民兵開拔進入德州，並運來大量後勤物資和金錢，支持德州抵抗「聯邦入侵」。美國聯邦政府和德州政府，美國民主黨和共和黨雙方都不肯妥協，大有不惜爲「非法移民」問題，打一場「美國第二次內戰」！

「用『內戰氛圍和行動』打2024年11月美國總統大選，這種選戰策略真的很罕見，讓世界開了眼界！」蔡正元直酸，美國的民主制度真的「很先進」，比民進黨用「國家級警報」催票還要「先進」！