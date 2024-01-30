嚴藝文看到雪，瞬間忘記所有恐懼。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

鍾欣凌表情有趣，逗樂現場所有人。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

日本教練貼心的幫鍾欣凌戴安全帽。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

嚴藝文（左）幻想好笑畫面後笑個不停，右為鍾欣凌。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚躺在雪上玩樂，畫面優美。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文共組的「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人，目前正在日本秋田縣拍攝實境節目《老少女奇遇記2》。身兼製作人的楊貴媚透露，在虎航開通直飛航班之前，秋田機場鮮少有攝影團隊入境，所以海關都對拍攝器材格外好奇，這次提出檢查需求，碰巧就遇到製作單位特別準備給3位老少女的驚喜道具，差點在機場提前破哏。

楊貴媚說，飛抵秋田那天，因為需要拍攝3人入境秋田的畫面，所以大部分的工作人員都已經出了海關，僅剩3位少女和少數劇組人員在裡面等待，沒想到劇組突然有個關鍵道具卡關，「我很想趕快解決問題，就一直要求工作人員開箱給海關檢查，其他劇組工作人員只好把我拉走」，在支開楊貴媚後，製作單位遵循海關規定，順利完成檢查。

繼28日在職人的教導下完成雪屋，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文昨（29日）在當地著名的賞雪聖地田澤湖體驗雪上香蕉船、甜甜圈、趴板和坐姿滑板等多項設施。過去怕水、怕高又怕鳥禽類的嚴藝文，這次在雪中錄影心情好又異常勇敢，面對各種任務都二話不說的挑戰，還鼓勵鍾欣凌接受各項任務，害怕趴板的鍾欣凌坦言：「我覺得這次比較危險，趴的我覺得有點恐怖，怕臉直接著地」。

鍾欣凌爆料，嚴藝文在體驗雪上香蕉船時，一直看著帥教練的背影傻笑，嚴藝文害羞的解釋：「我坐第一個，剛好前面有韁繩，畫面很像我抓著哈士奇奔馳，想像力就無限延伸」。鍾欣凌笑說，剛好教練的名字叫哈利，都是「哈」字輩。