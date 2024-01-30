烏克蘭情報認為被擊落的俄軍伊爾-76運輸機上有俄羅斯官員

俄羅斯一架伊爾-76大型運輸機上周遭烏克蘭擊落後，俄方傳出機上有65名烏克蘭戰俘，此一消息雖未能證實，仍讓烏軍在國內外都承受極大壓力。不過，從後續傳出的圖片與消息分析，俄羅斯放話機上有烏軍戰俘很可能是為掩飾俄軍疏失的假消息，實際上伊爾-76運輸機上載運的很可能是68名伊朗人和18名俄羅斯人，另有外還有一批導彈、無人機及武器配件等裝備。

被擊落的俄軍伊爾-76運輸機散落一地的殘骸，但照片中屍體數量極少啟人疑竇。（圖／美聯社）

俄軍的伊爾-76被烏軍擊落後，俄羅斯軍事博主首先在社群媒體Telegram頻道上放話，聲稱機上有65名烏克蘭戰俘，6名機組人員和3名隨行人員。烏克蘭則指稱該運輸機上有S-300防空導彈系統，俄媒隨後證實了俄方軍事博主的說法，並進一步說明運輸機在別爾哥羅德州墜毀，機上無人生還。

俄羅斯官方發布的已經清理過的伊爾-76殘骸，讓外界難以判斷機上的成員與載運的軍事裝備。（圖／衛星通訊社）

從各方發布的消息中可以證實的還有幾個方面訊息：1. 伊爾-76是被烏軍防空導彈擊落，墜機地點在別爾哥羅德東北方向62公里，距離俄烏邊境42公里，距離導彈發射地點140公里；2.現場傳回的照片顯示機上有不少軍事裝備，但拍攝到的屍體數目很少，且從照片上無法辨認其身份；3.俄方聲稱已通知烏方換俘，但烏方否則有此訊息；4.俄方公布運輸機及機組成員所屬單位、名單與部份照片；5.俄方透過軍事博主在Telegram傳出65名烏克蘭戰俘名單中，有部份姓名與1月3日已進行換俘名單重複，俄媒也播出部份烏軍俘虜的受訪影片。

俄方公布的伊爾-76墜機現場有許多疑點

近日外媒更傳出最新的消息稱，俄軍伊爾-76運輸機被擊落時，機上載有68名伊朗教官和技術人員，以及18名俄羅斯人，俄軍準備把他們運送至烏克蘭哈爾科夫北部的一個由俄羅斯控制的無人機發射場，該地目前是伊朗製造的Shahed-238自殺式無人機主要發射場之一。運輸機上還載有導彈、自殺式無人機及其配件等軍事裝備，機上成員身份還可以解釋為何伊爾-76墜毀前曾飛往伊朗等地繞了一圈。

烏克蘭官員在推特公布一段運輸機的墜毀地點的影片，可以看到運輸機的殘骸散落遍地，另有幾具疑似俄軍的屍體躺在雪地上，沒有看到疑似戰俘的屍體。烏克蘭國防部也發表聲明說，這架伊爾-76每天數次向前線運送彈藥，飛行路線經過多次驗證，每天至少有3趟運送S-300防空系統，因此確信機上沒有戰俘。

俄方發布伊爾-76乘員登機的影像，試圖說服外界登機的乘員是準備交換的烏克蘭戰俘。但是模糊影像無法判別登機者身份，而且搭乘小車前往機場登機，不可能是戰俘。（圖／美聯社）

網路上對此事件的評論也大多不支持俄方所謂「運送準備交換的烏克蘭戰俘」的說法，一是伊爾-76這種起飛重量達60噸的大型運輸機只載運65名戰俘很難想像，俄國人連謊話都編不好。此外有評論說，俄羅斯連自己的士兵都只是搭綠皮火車，很難想像會讓戰俘乘坐運輸機。如果真有用空軍運戰俘的，大概只有財大氣粗的美國人會幹這種事。

圖為被擊落的俄軍伊爾-76運輸機殘骸，最令人懷疑的是為何運輸機會飛往烏克蘭防空導彈射程範圍內。（圖／路透）

有媒體分析稱，對於俄烏兩個交戰國來說，擊落一架對方運輸機實在不算什麼大事，畢竟不久前俄羅斯才被擊落造價高達數億美元的一架A-50預警機和一架伊爾-22 M空中指揮機。也沒見俄羅斯氣急敗壞地咒罵烏克蘭，還非要在國際四處告狀，其中似乎有些蹊蹺。如果俄方認真地要指控烏方擊落運送戰俘運輸機，這些戰俘一定有名單，死者也有屍體，要證明烏軍擊落的是己方戰俘並不難。

烏克蘭軍事情報局發言人由索夫（Andrii Yusov）對《自由歐洲電台》表示，確實曾計畫最近進行戰俘交換，但未實施，比較奇怪的是俄方沒有像以前那樣提供有關戰俘交換的路線和運輸的資訊以確保戰俘安全，使得原訂的戰俘交換計劃更加撲朔迷離。目前雙方的換俘行動已經暫停，烏軍控制的俄軍俘虜已經抵達口岸並進行相關換俘協調機構的甄別，至於換俘行動何時恢復尚無進一步消息。