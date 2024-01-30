餐後兩人一起騎車前往士林。（圖／本刊攝影組）

「樂天女孩」熊霓去年10月力撇胡瓜緋聞，還被時報周刊CTWANT直擊一晚接連會兩男，最後一位和她親暱依偎看電影的正牌男友，事後證實是補教名師的台大兒江大成；而近日本刊記者也循線發現，當晚和熊霓一起共進晚餐的另一位「黑衣男」，和她也有另一層緊密關係。

去年10月5日，本刊直擊熊霓與男友江大成看電影之前，她與一名身穿黑衣的男性友人共進晚餐。晚餐後，這位男衣男騎車載她到台北市士林區一處招租中的新店面，2人在二樓逗留約20分鐘後解散。原來，男衣男是某特技肢體劇場人員，真實身分是伊林娛樂的藝人璽皓，租下該店面經營一家教授空中瑜珈和舞蹈等相關課程的教室，2024年的課表上也都有璽皓教課的課程。

熊霓與男子一前一後進入一處招租店面。（圖／本刊攝影組）

而在去年11月9日，該教室公布12月試營運課表，熊霓也驚喜地出現在師資陣容中。她固定在每周五下午12點45分至16點15分，教授女子拉丁基礎、女子拉丁花步和女子摩登基礎等三堂課。然而，本刊記者多次造訪教室，發現該時段並沒有上課，當然也未見熊霓的蹤影。

1月19日中午12點左右，記者前往觀察，發現教室外只有6雙鞋，一樓看不出有準備上課的跡象，曾經接送熊霓的機車則停在教室外的路邊。12點47分，一位媽媽帶著孩子抵達教室，教室的女性員工前來門口迎接，可以清楚看到教室一樓並沒有學員，也沒在店裡見到熊霓的身影。

該招租店面12月起以多元舞蹈教室試營運，熊霓也在師資陣容中。（圖／翻攝自Suspension studio IG）

隔天，教室社群發文宣布將在1月28舉辦開幕茶會，眼看就準備進入正式營運了，卻發生令人意外的事，23日教室社群釋出2月課表，將原本熊霓的課程，改成空中環和幼兒空環的課程。

其實，熊霓出身在愛跳舞的家族，她8歲和哥哥熊震一起投入國標世界，父母也很鼓勵兄妹倆跳舞，更願意砸大錢讓他們遠赴國外進修舞蹈，熊家兄妹檔也十分爭氣，搭檔10年征戰無數舞台，獎盃、獎牌多達200座，還是青少年國標舞國手。

雖然熊霓的課程出現在一月試營運課表上（左圖），但本刊1月19日到場卻未見她的蹤影，二月正式營運的客表也沒有熊霓的名字。（圖／翻攝自Suspension studio IG）

無奈遇到疫情阻撓，2021年熊霓在家人建議下參加中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」海選，並在哥哥助攻下，在加分賽展現國標高超舞技成功奪冠。不過，熊震在2020年1月車禍去世，讓悲憤萬分的熊霓一度不敢再跳舞，經過數月的療傷才重拾國標舞。

而這也不是熊霓首次授課，她與熊震早在2020年就曾在老家新竹一間國際標準舞訓練中心教課，當時熊霓固定平日下午16點至17點上個人課，熊震則負責六、日晚間時段。據查棒球賽直至3月底才開打，令人十分好奇熊霓為何已不在授課名單中。

不只擁有一流舞技，熊霓過去還曾和哥哥有過授課經驗，兄妹倆感情好，也是默契最佳的舞蹈夥伴。（圖／翻攝自熊震臉書、熊霓IG）