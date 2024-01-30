藝人納豆林郁智去年開始復工，重回演藝圈，他1月5日出席新節目《全員請上車》記者會時，公開對在他生病復原期間悉心照顧他的女友陳依依喊話，要在今年向對方求婚。相隔5天時報周刊CTWANT就擊到納豆開著雙B休旅新車溫馨接送女友，當記者看到該車的車牌號碼刻意選了對女友的示愛密碼，隨即令人感到這對愛侶的感情比糖還甜、比蜜還黏。

換了新車的納豆，車牌號碼更是對女友直白示愛。（圖／本刊攝影組）

1月10日晚間8點48分，依依結束台北市內湖區某電視台的錄影工作後，一出門就有一輛雙B白色休旅車在門口等著接她回家，雖然駕駛沒有下車，但遠望那頭招牌小捲髮，一看就知道是納豆本人。而他駕駛的這輛白色雙B休旅車的車牌號碼，更令人眼睛為之一亮，車號刻意選了對依依示愛的真愛密碼。

1月17日晚間納豆、依依兩人入住桃園的飯店，兩人手牽著手在大廳現身，相當甜蜜。（圖／本刊攝影組）

時間快轉到1月17日，當晚7點多，依依結束在台北市內湖區另一間電視台錄影工作，和助理一起走出大門，接著依依便獨自到附近停車場取車後獨自駕車離開。本刊兩日直擊依依、納豆都是開著同一台「真愛密碼」休旅車，看來納豆早已把原本只適合兩人世界的雙B小跑車，特意換成了更適合未來家庭使用的休旅車，先前在記者會上透露準備在今年跟女友結婚的計劃，並不是嘴巴講講而已，還提前為婚後生活做好了規劃。

納豆手上拿著甜點，依依指著甜點似乎在叮囑他少吃點。（圖／本刊攝影組）

依依上車後，開的路線路線並不是回家的方向，而是直接上國道南下直奔桃園。晚間8點多就抵達桃園市龍潭區的某飯店。她將車停好後獨自拉著行李箱，從一樓大廳直接搭電梯前往客房。正當記者在想怎麼未見到納豆的身影時，不到10分鐘的時間，就見到依依甜牽著納豆的手回到了大廳，此時則出現了幾位像是工作的人員的人，一行人會合後就開始邊走邊聊，順道參觀了一旁的禮品店，從陣仗看來，推測此行應是要進行YouTube頻道「Y.Y.C 陳依依」的拍攝工作。

這對情侶之後到了飯店7樓的星空酒吧區，兩人邊逛邊談心，依依摟著納豆的肩臂，畫面看起來唯美又浪漫。（圖／本刊攝影組）

接著一行5人搭乘電梯到7樓的星空酒吧區，簡單參觀後便準備下樓回客房。走在斜坡道時，依依右手拿著原本在納豆手上未開的小甜點，左手扶著納豆的手臂，儘管納豆的身體狀況已經恢復，也開始復工，依依還是小心翼翼的照顧著他，臉上滿是幸福的笑容。

依依幫納豆慶生，獻上甜蜜一吻。（圖／翻攝自依依臉書）

2022年1月納豆因中風腦出血緊急送醫開刀，歷經了他人生最困難的時期，這段期間女友依依始終陪伴在側，從住院到復健無不悉心照料，隔年納豆恢復健康重返演藝圈，接拍了電影《命中註定那頭鵝》與重拾《食尚玩家》等節目主持。先前休養期間求婚被拒的納豆，也透露今年要跟女友依依求婚的心願，希望順利娶回美嬌娘。

經營YouTube頻道「Y.Y.C 陳依依」多年，經常和男友納豆一起拍片，介紹好吃好玩的東西與地方。（圖／翻攝自「Y.Y.C 陳依依」YT）