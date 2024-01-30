一名雙寶媽在臉書「匿名公社」貼文表示，她感覺到很心急、憂慮，兒子已經5歲了，到現在還是每天跟讀國中的姊姊一起洗澡，她說，「真的很怕出什麼事！」但她的老公卻罵她「神經病」，想問問網友們的意見，應該「怎麼辦？」

網友則是留言表示，「非常不妥，媽媽或姐姐先幫他洗好，讓他出來了再換姐姐洗。五歲也可以開始教自己洗澡了。」、「國中都開始發育了，還一起洗不ok」、「妳是媽媽，為什麼不能好好處理這件事？就讓他們分開洗就好了不是？上網po文是要我們去幫妳兒子洗澡？」

「姐姐大了啊需要尊重她的隱私。自己都有這疑慮。叫爸爸或媽媽幫忙5歲孩子洗澡。也教育兒子該自己洗澡了」、「你老公放一邊去吧，教育好孩子給他們正確的觀念，國中該獨立洗澡了，五歲也應該有正確觀念，姊姊要懂得拒絕，弟弟也該學習不能跟姊姊一起洗澡了」、「所以要出什麼事？片子不要看那麼多不要自己腦補什麼事都不會有好嗎？」。