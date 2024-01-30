今天西半部多雲到晴，東半部有局部短暫雨，氣溫逐日回升，北部白天高溫約20至23度，其他地區24至28度；周五（2月2日）東北風影響，北台灣有雨、氣溫略降。氣象專家指出，下一波極冷空氣將在下周三（7日）、小年夜前1天抵台，強度可能達冷氣團，春節連假前段迎風面預估是濕冷的天氣型態，應持續觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周四（1日）逐漸轉為高壓迴流的型態，風向轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。今各地氣溫：北部14至27度、中部15至28度、南部15至30度、東部15至28度。

周五有一小股東北風，北海岸及東半部有局部短暫雨，北部氣溫微降，其他地區影響小；周六至下周一（3至5日）各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。

氣象專家林得恩指出，歐洲今晨最新數值模式顯示，下波極冷空氣將在下周三、四抵達北台灣，並開始影響天氣，由於是模式後期預報，不確定性仍高。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，下一波顯著冷空氣預測在下周一、二報到，低溫落在下周的中後期，也就是春節前，因此春節連假前段可能是迎風面有雨的東北季風天氣型態，目前看來比上一波寒流弱，東北季風或冷氣團的機會比較高。