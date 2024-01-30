台北文華東方酒店前身為中泰賓館，由第三代林命群設立開泰豐國際，與香港文華東方酒店集團合作，自2005年起歷時9年、耗資250億元打造，於2014年5月18日開幕迎賓。飯店基地逾4200坪，設有256間客房及47間套房、6間餐廳與酒吧、宴會場地及芳療中心。

為因應客房、餐飲與廚藝等部門的大量人力需求，台北文華東方酒店將於30日上午10點至下午4點，在酒店B2東方廳開放現場面試，釋出客務部、餐飲部、廚藝部、房務部與安全部等眾多職缺。

其中，台北文華東方酒店特別祭出客務部，餐飲部營運單位，包括米其林一星「雅閣」中餐廳、「Bencotto」義大利餐廳、「M.O. Bar」等外場接待服務職位保障月薪36K起，其他特定職務起薪平均亦優於同業5％。

文華東方酒店集團提供優異的員工福利，如正職員工每年享有集團全球38間酒店免費住宿3晚，以及員工生日假、旅遊假等。同時，也提供完善的員工訓練，員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程。

同時，文華東方酒店集團員工亦享有海外工作發展機會，凡任職滿1年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於國際頂級奢華酒店品牌發展、且具有服務熱忱的求職者而言，是絕佳的職涯發展舞台。