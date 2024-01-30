D’Angelo Russell has been fined $15,000 for kicking the game ball into the stands following the Lakers’ 145-144 double overtime win over the Warriors, the NBA has announced.pic.twitter.com/DV0yV6oGyb — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 29, 2024

湖人28日在本季首場對決勇士的大戰勝出，歷經兩度延長的苦戰之後，陣中球星羅素（D'Angelo Russell）興奮過頭，做出不適當的舉動，遭到聯盟裁罰15000美元（新台幣46.7萬）。當時僅剩1.2秒，勇士必須從後場發球，主將柯瑞（Stephen Curry）只得用力把球往前扔，球飛到前場之後，從板凳席衝出來的羅素順勢一腳把球踢進觀眾席！

羅素的踢球屬於危險動作，可能傷害到觀眾席的球迷，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）曾經憤怒地把球扔進觀眾席，挨罰25000美元。羅素的罰款比較輕微，他並不是往特定方向踢，只是在慶祝而不是發洩怒氣。羅素對戰前東家表現英勇，攻下28分5助攻2抄截，近7場比賽他的投籃命中率達到52%。

還有球迷開玩笑說，這應該算是技術犯規，讓勇士加罰1球就有三度延長賽了。湖人終場145比144險勝。

湖人此戰因為罰球超出對手太多（43比16），裁判的執法尺度不一而遭到批評，但這可能與球隊進攻戰術和防守能力有關。湖人本季場均24.6次罰球，對手平均19.6次，他們已經兩季超過對手4次以上，勇士則是近4季的每場罰球都比對手少。