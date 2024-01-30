《鏡週刊》昨（29）日報導披露，民眾黨準立委黃珊珊在藍白會談提出，希望國民黨不分區立委當選人韓國瑜約束藍營及個別藍委不要再拋出刺激性言論。對此，媒體人張禹宣直言，黃珊珊真的感覺到痛了。

張禹宣昨（29）日在節目《關鍵時刻》指出，看完韓國瑜拜訪完民眾黨後，認為藍白合有99%的機率，綠白合只剩1%的機率，因為民眾黨在門口一路迎接韓國瑜，黃珊珊只剩一個帶路員的功能；且下午如果是黃珊珊出來迎接民進黨立委游錫堃，那就是代表民眾黨沒有定見，但事實上並非如此，「你說昨天民眾黨的舉措有沒有柯文哲的授意，當然有嘛。」

除此之外，張禹宣還指出，今天韓國瑜跟游錫堃最大的差別就是動員黨團的能力，韓對國民黨團有實質影響力，是有POWER的，未來照顧小黨這件事情韓國瑜是有辦法的，「游錫堃能嗎？現在綠營總召柯建銘還在外面叫囂，立委蔡其昌一個新潮流少主，陪游錫堃去參加鴻門宴能高興嗎？」

對於黃珊珊突然爆出，請韓國瑜約束黨內同志。張禹宣瞠目結舌，「理論上被這麼一問，一般人一定啞口無言，但韓國瑜回應超妙，說珊珊妳委屈了、妳辛苦了」。此外，張禹宣還提到，「黃珊珊為什麼會說這句話，因為她真的會痛。」