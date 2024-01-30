網紅直播主Toyz（劉偉健）到YouTuber「超哥」的日式料理店用餐開直播批「醋飯難吃」，慘遭超哥痛毆，Toyz憤而提告超哥傷害、殺人未遂等罪，事後超哥以5萬元交保。對此，「情色教主」雪碧日前也痛批Toyz「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好。」，沒想到Toyz近日開直播砲轟她「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。對此，她29日宣布提告交由司法機關還一個清白。

Toyz日前在直播中批評雪碧「去看完影片好不好？破麻，真可憐，回去好好伺候妳的乾爹就好啦，別出來543啦。」雪碧29日在社群反擊：「面對椅子罵破麻跟我伺候乾爹，完全嚴重損害我名聲！」，她知道公眾人物可接收公評而非攻擊，「你跟我認識熟嗎？乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹，我靠自己白手起家，被你講的是包養致富，這不是毀謗這是什麼，沒有証據的事請不要亂講！」

此外，雪碧認為至少自己不偷不搶不騙不販毒不詐賭，而且「破麻這句話也嚴重公然侮辱我（這個詞彙對女性是極度的不尊重），可以講任何一句話之前，思考一下嗎！」雪碧最後強調「針對toyz 的破麻這侮辱性字眼以及伺候乾爹的毀謗，我已委請律師做提告！一切交由司法機關還給我一個清白，謝謝。」

事實上，超哥與Toyz發生衝突後，雪碧直批「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」Toyz強調超哥打人確實是不對的行為，不過錯在Toyz先用言語挑釁激怒對方，更指出Toyz讓她最看不過去的行徑，莫過於跟小女孩直接說：「那個叔叔(超哥)是腦殘」，認為這番言行無非教壞小孩，更質疑Toyz當天帶小女孩一同前往，根本是有預謀性，最後，她不忘幫超哥說話，指出對方做人相當客氣，只要對他釋出善意，他也會用同等好意回應對方。