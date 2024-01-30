軍公教要發年終了！軍公教年終工作獎金於明（31）日入帳，值得注意的是，軍公教人員除有1.5個月年終獎金外，還有考績獎金，若為甲等，可再多領到一個月，也就是2.5個月的獎金。

據「2023年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，為激勵現職軍公教人員士氣，慰勉工作辛勞，特發給年終工作獎金，軍公教人員年終獎金將於春節前10日、2024年1月31日一次發給；軍職部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。惟按往例，發放時間將差不多。

軍公教年終工作獎金發給基準，則依當年實際在職月數比例，若去年1月31日以前已在職人員，且12月1日仍在職者，將發給1.5個月俸給的年終工作獎金。

另外，在考績獎金部分，依規定，甲等可領1個月考績獎金，因此，若加上年終獎金，可領到2.5個月的獎金；乙等則可領0.5個月考績獎金，若加上年終獎金，仍可領2個月的獎金。