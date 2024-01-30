立法院長選舉，國民黨韓江配和民進黨游昌配，昨（29）日先後拜會民眾黨立院黨團，引發外界熱議，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，8席民眾黨立委已成了槓桿，他們是最大的贏家。

黃暐瀚昨在臉書發文表示，國民黨立法院長參選人韓國瑜可說是個熱絡氣氛技能點滿的社交達人，儘管4年前有過恩怨，但他仍帶著江啟臣，一路笑臉拱手進民眾黨團，更兩度「抱緊處理」，弄得民眾黨團總召黃國昌開懷燦笑、民眾黨上下嘴角失守，然而，到了下午的綠白會時，氣氛則嚴肅很多，民進黨立法院副院長參選人蔡其昌，更婉拒黃的抱抱。

「國瑜迎笑臉；綠營黑白臉」，黃暐瀚指出，對比立法院長游錫堃的誠意低調，民進黨立院黨團總召柯建銘的「私設刑堂」批評，則是完全另一番態度，但游除了人到，還有承諾到，他發出聲明，不只答應四項改革，連國民黨沒碰觸的單一召委制，也願意跟進改革。

「一整天下來，你說韓游誰是贏家？」在黃暐瀚看來，8席民眾黨立委成了槓桿，他們才是最大的贏家。