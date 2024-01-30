近日很多人生病，加上是尾牙與年末聚餐的旺季，耳鼻喉科醫師張弘表示，最近染流感和新冠的患者持續增加，許多患者快篩前，最常說「可是我打疫苗了欸！」，以為打了疫苗就有金鐘罩護體，但是打疫苗並不代表完全免疫，只是可以降低染病機率及染病後重症或住院的機率，提醒大家到人多的地方要戴口罩，並勤洗手。

耳鼻喉科醫師張弘昨在臉書上分享，近日得流感和新冠肺炎的患者持續增加，每次遇到發燒或全身痠痛等類流感症狀的患者，快篩之前，患者最常說的一句話就是「可是我打疫苗了欸！」然後最後仍驗出A型或是B型流感。

張弘表示，打疫苗仍然可能得流感，並不會完全免疫，但是打疫苗仍然有很多好處，根據研究資料顯示，打流感疫苗，平均可降低40至60％的感染率，且可以降低感染流感後重症、住院的機率。

張弘指出，接種疫苗不代表就能免疫，不管是流感疫苗，還是新冠疫苗都是如此，所以出入人多的公共場所，建議大家要戴口罩、勤洗手，特別是容易高風險的患者。