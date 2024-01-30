一名女子阿信（化名）與男子阿華（化名）， 1998年12月3日結婚，婚後定居在彰化縣，阿華長期在大陸工作，夫妻相聚時間甚少，阿華在金錢方面卻對阿信戒備甚深，阿華甚至把存摺及印章，都交給自己的哥哥保管，每月僅給阿信1萬元，當作阿信及3名女兒的家庭開銷及生活費。

離鄉背井來到台灣的阿信，必須兼職3項工作，賺錢貼補家用並照顧全家，雙方感情也因此日漸疏離。

阿信悲情的表示，阿華2001年返台工作後，情況仍未改變，仍然堅持1個月給付1萬元支應家庭全部開銷，導致她仍須要兼職3份工作，且因家中多1人（阿華），導致她每天辛勞之餘，還必須負擔比原先更多的家務。

阿華則是每日下班後，便坐在電腦前玩遊戲直到凌晨1、2時才就寢，對於家務幾乎沒有參與、協助。她曾試圖與阿華溝通，希望能夠稍盡父親及丈夫之責任，但阿華從未改變，雙方感情愈加疏離因而分房，她只好與3名女兒同睡。

2013年阿信因為車禍受傷，無法再兼職3份工作，阿華卻在此時不再給生活費，阿信便開始學習按摩並開設養生館，藉此維持生計，也因工作時間到凌晨2點，因為身體疲累常住在店裡，從2017年開始分居至今。

阿信不滿阿華對共同經營婚姻及家庭全無用心，導致雙方分房分居，已達到形同陌路的程度，婚姻關係已難期修復，若仍強求維持婚姻之名，而無婚姻之實，僅徒增雙方衝突，為此向法院聲請離婚。

法院審理，阿華辯稱，阿信工作地點離家裡不遠，並沒有不能返家情事，她以工作需要為由而不返家，非分居的正當理由，我不同意離婚。

女兒則是出面力挺阿信，她向法官表示：「爸爸下班、平日休息時間極少與媽媽溝通，比較常是獨自一個人待在他的房間，曾經有因為媽媽早出晚歸，爸爸有跟媽媽說過，如果再把家當作旅館，就要跟媽媽離婚」。

女兒說，「很少，幾乎沒有（互動)），在媽媽過年、過節時，做東西出去賣，爸爸也不會幫忙協助，還會因為媽媽這樣的行為，沒有做到家事，跟媽媽說應該要做好自己的本分，再出去做生意。但因為生活費不夠，所以媽媽才會出去做生意」。

女兒指出，「一般用品的開銷大部分都是由媽媽去採購，不管是吃、穿、生活用品，那時候我姐姐跟我說我們家三個加媽媽一個，當時爸爸給媽媽一個月一萬元的生活費，但我姐姐跟我說，他們有自己記帳過，一個月我們三個小孩加一個成人的開銷超過一萬元，後續爸爸也沒有多拿錢給媽媽，所以媽媽才要出去工作」。

「媽媽還住在家裡的時候，因為比較晚回來，爸爸就跟媽媽說如果再晚回來的話就不要回家了，再後來媽媽就搬出去店裡面住，印象中爸爸並沒有做出挽回或做出其他的改變」、「在我印象中，爸爸回家或是週日放假時，大多數的時間都是在他的電腦房裡面，可能是玩電腦或其他事情我不清楚，我幾乎都沒有去打擾爸爸」。

「（家務）我印象中媽媽還在的時候，大多數都是媽媽完成的，幾乎都沒有看到我爸爸有做家務這件事情。照顧我爸爸那邊的家裡人，如照顧我爺爺，吃的用的也都是我媽媽處理的」。

法官審酌，雙方仍在婚姻關係存續中，因財務經濟、家務分擔問題溝通不良，2017年分居迄今已逾6年，顯然阿信已對阿華感情盡失，足見雙方夫妻生活已有名無實，彼此已無夫妻間互信、互諒、互愛之基礎。日前依法判決，准予離婚。可上訴。