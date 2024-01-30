社群平台上有超過萬人追衝的網紅「詹姆士（呈）」日前PO出影片，內容為在全聯、家樂福賣場擅自打開架上的各式餅乾、糖果等，吃了幾口又放回架上，引起各界撻伐，兩家受害業者也報警提告並表示絕不和解。刑事局偵四大隊昨在台中將詹姆士及攝影師帶回偵辦，將依法函送。詹姆士結束偵訊後步出刑事局時，鞠躬道歉表示「對不起，只是一時興起拍片，沒有設想周全。」

詹姆士受訪時表示，一開始沒有想法，只是好玩。他表示既然已經闖禍，就沒有後不後悔，當場鞠躬向社會大眾、被影片誤導觀眾及全聯、家樂福「致上最深的歉意」。

他也表示，這是一起沒有設想周到的衝動行為，將會配合警方並負起責任，並與兩公司進行和解。

刑事警察局以「煽惑他人犯罪」偵辦。詹姆士告訴警方，他們共6人拍攝影片，餅乾、糖果放回架上後，工作人員又拿到櫃檯結帳，總計800多元，警方後續將製作筆錄釐清。