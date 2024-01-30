新安東京海上產險為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。

根據中華信評資料，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率以及審慎的核保績效表現，均為公司未來1至2年的穩定獲利表現提供支撐，預測未來兩年應可維持其財務實力。