新安東京海上產險為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。
根據中華信評資料，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率以及審慎的核保績效表現，均為公司未來1至2年的穩定獲利表現提供支撐，預測未來兩年應可維持其財務實力。
新安東京海上產險資本強度顯著提升，獲國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）將信用評等調升至「A」良好等級，長期評等之評等展望為「穩定」；同時，標普子公司中華信用評等公司亦將發行體信用評等與財務實力評等回升至「twAA+」、評等展望為「穩定」，並自「評等準則觀察中（UCO）」狀態中移除。
新安東京海上產險為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。
根據中華信評資料，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率以及審慎的核保績效表現，均為公司未來1至2年的穩定獲利表現提供支撐，預測未來兩年應可維持其財務實力。
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