前洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）加盟洛杉磯天使，他只獲得1年合約，領取最低薪資74萬美元，他先前有千萬美元年薪。看似被大幅減薪，實際上洋基2019年續約希克斯7年7000萬美元，去年5月認賠3000萬美元將他釋出。希克斯去年下半季加盟金鶯，現在轉戰天使，都是只拿最低薪資，每年繼續坐領洋基千萬美元直到2025年結束。

天使總管米納森（Perry Minasian）說：「他從洋基離開之後，在金鶯表現很好，我們看見一個復活的好手。」但是天使現在有5個外野手了，必然有人要被賣出，米納森表示還要看春訓的狀況而定。

希克斯最早效力雙城，2016年來到洋基，打了7個多球季，他在2018年打出生涯年，獲得續約之後卻傷病纏身。疫情之後比較完整的是在2022球季出賽130場，打擊率0.216、攻擊指數0.642都很糟，連守備能力都下滑，被紐約球迷噓得很慘。

洋基後來是在客場比賽時將希克斯釋出，他嘆道：「職業運動就是這樣，只能繼續翻開新篇章。這是一支非常好的球隊，但我在這裡吃不開，或許換個地方會好一點。」結果他在金鶯出賽65場，打擊率衝上0.275，攻擊指數0.806，又是一位離開洋基就大復活的球員。