創刊35年的《巧連智月刊》昨天在官網公告，於3月1日起停止受理新訂閱及續訂，未來商品將轉型，震驚親子界。對此，網紅「永康曾咖郎」分享巧連智紙本的5大好處，都是當了爸媽才知道，包括有貼紙可以重複貼、不像平板會玩到沒電、不怕摔等。

「永康曾咖郎」昨天在臉書發文，《巧連智月刊》停止受理訂閱，才不是什麼童年回憶，是爸爸媽媽的浩劫與末日，並點出紙本月刊有幾個好處，都是自己當了爸媽才知道；首先，貼紙可以重複貼來貼去，且巧連智的紙質很特別不太會破，大讚「那個要拿衛生紙外觀的貼紙，去貼巧虎嘴巴髒髒地方的玩法無可取代！」

「永康曾咖郎」說，第2個好處是，紙本不會沒電，平板常常忘記充電，要拿給小朋友才發現打不開。第3是紙本書讓小孩在車子後座玩很方便，平板或手機還要考慮怎麼擺放，紙本放小孩腳上就好；第4紙本不怕摔，2歲小孩平均每5秒會讓手上的東西掉到地上一次，有保護殼也救不了。

「永康曾咖郎」說，最後最重要的是「小孩看紙本就不需要徵收爸爸的手機」，哀號如果都改線上版，每次出去臨時要用，爸爸就得交出手機給小孩，自己沒手機可滑。