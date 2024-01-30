小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）預計30日（美國時間1月29日）公布新一季財報，微軟、AWS、臉書及Google四大CSP（雲端服務供應商）業者加大投資力道，市場多認為美超微將繳出亮麗成績單，有望帶動台灣AI伺服器主力如廣達、仁寶、緯創、英業達等受惠。

【1】美超微唱春風 台鏈揚帆

AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）預計30日（美國時間1月29日）公布新一季財報，微軟、AWS、臉書及Google四大CSP（雲端服務供應商）業者加大投資力道，市場多認為美超微將繳出亮麗成績單，有望帶動台灣AI伺服器主力如廣達、仁寶、緯創、英業達等受惠。

【2】台積電1奈米 落腳高雄機會增

台積電計劃於高雄興建三座2奈米先進製程晶圓廠，相關的土地污染整治工程將於今年底完成。據悉，在地利及配套措施的優勢下，高雄楠梓產業園區更具有容納二座1奈米（次世代）製程晶圓廠的條件，預料台積電1奈米晶圓廠花落高雄的機會大增。

【3】大盤登18,119點 留意四埋伏

在外資擴大買超下，台北股匯市29日雙漲：台股再度上攻萬八收最高18,119點，續創近二年最高，新台幣強勢重返31.2元，終場收31.253元，升值5.2分。股匯市分別剩五個與七個交易日封關，法人對本周的台北股匯市雖偏多卻謹慎，須留意財報匯損、紅海危機、美聯準會利率動向與台海情勢等多空變數。

【4】通膨驟降 Fed利率決策遇難題

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）28日撰文表示，美國聯準會（Fed）在新的一年面臨棘手難題，那就是通膨降溫速度優於預期，意味實質利率可能已升至限制經濟活動的水平。這代表Fed必須開始降息，問題在於降息時機與幅度。他預期，Fed本周例會可能宣告放棄緊縮立場，為未來幾個月降息動作鋪路。

【5】港府發清盤令 恒大帝國崩解

昔日大陸房企巨無霸恒大集團，最終在龍年春節前夕落到破產清算的局面。香港高院29日上午正式向中國恒大集團發出清盤（清算）令，恒大系港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業當日上午10時許公告停牌，停牌前股價已分別大跌20.87％、18.21％、2.5％。