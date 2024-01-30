在台股加權指數的預測方面，瑞銀估台股在企業獲利年增19%支撐下，預估年底目標指數18450點，指數區間將在16450點至19920點之間。瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎(William Deng)認為，2024年的全球經濟會放緩。預期會從2023年的3.2%的年增，進一步放緩到2027的3.1%。美國方面，2024年的經濟增速會放慢，甚至可能衰退，因此，FED會在3月啟動降息。亞洲經濟的增速也將下滑到5.1%，其中，中國大陸方面,會從2023年的5.2%下滑到4.6%。至於台灣，瑞銀的看法較為樂觀，可望由2023年的1.1%，快速反彈到3.1%。這也反應了瑞銀對台灣未來幾個季度的經濟成長是比較有信心的。台灣今年經濟成長的增速，可能是亞洲最大的，甚至超過了大家很關心的印度。台灣是一個由出口帶動成長的經濟體，而在科技創新的周期循環下，成為台灣經濟最重要的支撐。

鄧維慎認為，台灣的消費在2023年底的水平，不僅僅是超過了過去20年，也回到了一個趨勢成長的水準。如果接下來在生產的層面能夠持續跟進的話,那消費端應該也能夠持穩的體現這個趨勢的增長。

而在投資方面，投資端有機會受高速的AI帶動，這一類的投資也將會為整體的投資帶來有利的支撐。(2-1)