陳玟瑾指出，根據以往的資料及經驗分析台股，發現「存貨周期」是一個很關鍵的觀察指標，例如2018年當時存貸最高，台股跌到相對低點，但之後，台股就連漲了2-3年。台股市值大部分（約65-70%）來自製造業，重複週期循環對貨品是有利的。

陳玟瑾認為台股上半年會因為大家對市場不太有信心而修正過頭，但下半年會呈現補漲行情，台股今年將是獲利（EPS）成長的一年 ，雖然殖利率將會下降，整體趨勢會比較像2017年和2022年，因此成長股和周期循環股表現較佳，投資組合青睞先進製程，記憶體，後端封測，高殖利率和電信類股，金融看好壽險，傳產偏好成衣製造業，高殖利率布局門檻要提高，殖利率4%以上才有吸引力。

至於市場也關注今年底美國選舉，川普如當選對台股的影響，陳玟瑾分析，拜登政府去年八月通過的《降低通膨法案》(IRA) 會直接受到衝擊 ，因為IRA的宗旨在通過減少赤字、降低處方藥價格和投資國內能源生產來抑制通貨膨脹，同時推廣潔淨能源。一旦川普當選總統，即有可能IRA法案會受阻，使得環保概念的綠能、風電等能源相關產業首當其衝受到不利影響。屆時，可能會有不同的補助方案，資金或許會有轉換。(2-2)