喝醉後能看出一個人的本性。一名人妻透露，老公去吃尾牙沒告知她，後來因為喝到爛醉，接到其他同事電話才知道。令她更傻眼的是，到場後竟看見老公和女同事摟摟抱抱，看起來相當曖昧，回家路上老公還不斷碎念「讓我丟臉」，讓她心寒萌生離婚念頭。

一名人妻在「匿名公社」發文表示，老公晚上吃尾牙卻沒告訴她，後來因為喝醉了沒辦法回家，其他同事才打電話給她，然而到現場後，竟看到老公和女同事舉止曖昧、抱來抱去，而女方看到原PO也毫不避嫌，「 一副示威的樣子」，老公手也沒打算放下，「是多不怕我？」。

後來原PO好不容易將老公扛上車載回家，結果對方沿路不斷碎念「妳讓我丟臉」，讓她超心寒，苦嘆「要不是從國中長跑12年好不容易才結婚，真想乾脆離婚算了！」。

文章貼文曝光後引發熱議，不少網友勸説原PO離婚，「就算長跑100年離了都不足惜好嗎？不要活在只有自己疼惜自己的世界裡面」、「妳還年輕啦！不用對自己委屈，我是勸離的，自己一個人也可以過的很好」、「離，何必知道了還留下，搞得自己很掉價！」、「離婚，有幾個12年可以浪費在這種人身上？」。

不過也有網友建議她先問清楚，「都說尾牙喝醉酒了，不問清楚就自己腦補一堆」、「先搞清到底只是曖昧還是真的已出軌吧！曖昧就趕快斬斷，先跟先生聊看看，看是對婚姻有什麼問題吧！」。