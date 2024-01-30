立法院正副院長改選2月1日登場，國民黨韓江配、民進黨游昌配為得到民眾黨支持，昨（29）日皆至民眾黨團拜會，其中游錫堃在會前發表公開信，表態對4項國會改革和單一召委制度，「我個人敬表贊同」。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，這就是「孬了」，且此舉顯見游敗象已露，在作最後一搏。

游錫堃昨發表的公開信中提到，民眾黨立委當選人要求的「5大國會改革項目」中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度，他謹以個人身分敬表贊同。

對此，游淑慧昨在政論節目《關鍵時刻》中直言，游錫堃跟韓國瑜兩人昨天的表現已高下立判，游錫堃都還沒去拜會，投降書就先寫出來了，這就是「孬了」。游淑慧表示，游錫堃在公開信中寫道「僅代表個人」，顯見游錫堃想拉票又沒能力代表民進黨，因此黃國昌、黃珊珊懶得理游錫堃，因為他沒有代表性。

游淑慧強調，此舉顯見游錫堃敗象已露，在作最後一搏，拉著老臉跟民眾黨說「個人都答應你」。相較之下，游淑慧說韓國瑜、江啟臣並沒有答應什麼條件，而是說一起國會改革，大家維持基本的高度。