台中市警局第一分局西區派出所警員羅任昌、高宏銓，上周五（26日）下午1時許，接獲轄內林姓銀行員通報，只稱有一名7旬婦人疑似遭到詐騙，警員獲報後立即趕赴現場，在警員與銀行員的協力勸阻下，成功保住婦人的血汗錢。

據了解，賴姓婦人自稱接到在國外工作兒子的電話，一開頭就表示：「媽媽我沒錢了！」並說急需一筆錢要付貨款，賴婦心想寶貝兒子外派到國外工作需要幫忙，加上平時都有匯錢給兒子的習慣，基於愛子心切，當然就爽快的答應。

隨後便立即趕到到鄰近的銀行，想要臨櫃匯款15萬元到指定帳戶，機警的林姓行員詢問匯款原由時，對於賴婦聲稱要幫兒子匯繳貸款感到怪異，為求謹慎便立即通知員警到場關切。

警員羅任昌到場後，立即打了一通電話詢問賴婦的兒子，是否有請母親匯款，兒子接到電話時一頭霧水，並表示沒有這回事，自己也沒有請母親匯款，賴婦這才恍然大悟，自己差點就落入了詐騙集團的陷阱。

警員羅任昌告訴賴婦，這是經典的「猜猜我是誰」詐騙手法，很多人會假冒親友名義打電話或傳訊息給你跟你裝熟，都是為了要博取你的信任，等你卸下心防後，再稱自己最近生活上有困難，急需一筆資金周轉，等你匯款或轉帳後，最後消失的無影無蹤，賴婦對於行員機敏的表現與員警積極阻詐的行動十分感激，並比了一個大大的讚。

第一分局分局長鍾承志在此提醒，民眾如接獲親友打電話或傳訊息來拜年又借錢，應再三查證確認身分，避免辛苦的積蓄被不肖人士騙走。

另外，農曆春節將近，台中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調義警、民防、義交、志工及守望相助隊等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。