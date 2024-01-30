Selina（任家萱）去年9月生下兒子小腰果升格人母，雖目前演藝事業為了帶孩子而暫停，但她仍會透過社群分享育兒日常；據悉，她自創的副業品牌雖在去年底收攤，但她產後許多母嬰代言前來洽談，粗估進帳約百萬元。

根據《鏡週刊》報導，Selina在生下兒子後，傳出許多母嬰用品代言紛紛找上門，而目前都還在一一確認合作細項，粗估將進帳數百萬元；對此，Selina經紀人回應，有一個商品廣告已經拍了，其他都還在洽談中，而收入確實有達7位數，至於Selina何時會復出演藝工作，她則表示，等待Selina狀態調整好，目前Selina也努力恢復身材中。

事實上，Selina雖然產後少在鏡頭前露面，但仍會錄製自己的Podcast頻道《迎任而解》，也時常在節目中分享育兒經，先前她曾透露，與另一半心裡都會暗中較勁兒子比較愛誰，甚至還會偷偷記錄兒子對誰笑比較多次。

然而，對於二胎計畫，Selina在趙小僑主持的電台節目《飛碟Happy Go》中提到，今年跨年她因為再度出現上吐下瀉的症狀，正好與她剛懷上兒子時的狀況一樣，但後來確認真的只是腸胃炎，讓她好氣又好笑，不過她坦言，想給小腰果添伴，大概這幾年會再拚做人，還自嘲：「我真的太晚發現很適合懷孕生子」。