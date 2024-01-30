立場一向親綠的網紅「盾牌牙醫史書華」日前在臉書披露，自己因為在日本能登震災捐款124萬，而登上日本媒體，該媒體甚至稱他為「奇蹟的醫師」。但史書華此言卻遭另一名網紅陳沂踢爆，有網友向報導媒體《PR TIMES》詢問，結果對方回應讓人相當錯愕。

自稱於日本震災捐了新台幣124萬，「盾牌牙醫史書華」25日下午表示，「日本報起來了，照片選的真好，台灣捐贈日本震災，五億裡面有124萬是我，大概是1/400個台灣捐贈額」。他還強調，該媒體照片挑這麼帥，看來下個月得去一趟日本用日幣教訓他們了吧；並且強調「日媒認證黑傑克醫師」。

不過陳沂昨（29日）晚卻在臉書發文稱，有網友寫信到報導史書華是「台灣奇蹟醫生」的《PR TIMES》詢問，對方回應他們只是一個提供新聞稿代理發布的平台，「新聞稿由客戶公司自行創建，而關於史書華的報導提供者是他的牙醫診所」。陳沂還向「盾牌牙醫史書華」公開喊話，「如果認為是抹黑，歡迎史書華提告誹謗。你不是最愛告人嗎？這時候又靜悄悄喔？」

疑似回應陳沂控訴，「盾牌牙醫史書華」在昨深夜貼了一篇私人IG，稱「這是日本議員在ig表達對我們的感謝，可能會說日本議員也是我收買的」。

而網友們看到陳沂的爆料後，紛紛在其臉書下留言，「笑掉大牙了」、「笑死」、「我只是按讚你這篇貼文，就被他封鎖了，怎麼回事」、「之前在這嘴他直接被封鎖，哭了」、「原來奇蹟牙醫部分是，是在他留個笑臉就被封鎖了」。