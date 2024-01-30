日本網紅、寫真女星macca（まっか）在IG擁有58萬粉絲、Youtuber則有27萬人追蹤，最近台灣舉行亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」，引來不少性感女星來台出席活動，其中まっか還接受謎片達人「中指通」專訪，近日，まっか在推特上傳去台灣餐廳吃飯影片，可見她在眾人簇擁下突然撩起上衣，露出沒穿內衣的上圍，兩點用星星貼紙蓋住，讓粉絲噴鼻血。

まっか作風大膽，又有甜美身材和性感臉蛋，有H級罩杯的她被封無罩女神，常分享許多在公眾場合沒穿胸罩，甚至自然激突的影音。近日，她來台灣工作兼旅遊，並在推特上傳了一支4秒影片，片中她突然掀起粉色帽T，露出波濤洶湧的長輩，其他路人和後方的清潔阿姨都沒發現。

まっか在餐廳裡掀衣服。（圖／翻攝自maccamayu推特）

見此，網友評價兩極，有人說：「這不是妳應該在國外該做的事情」、「我很喜歡台灣，請不要在當地做任何奇怪的事」、「太色情了，希望不要造成國際問題」、「為妳感到難過，居然覺得這樣很有趣」，但也有人認為：「Welcome to Taiwan!」、「我勸你少管閒事」、「後面居然沒人發現」、「要流鼻血了」。

而まっか去年就曾來台旅遊，行蹤包括101大樓、關渡宮、九份等，她更在101旁邊掀起上衣，分享北半球辣罩，當時就掀起一股轟動，網友紛紛留言求偶遇，並大喊看到這畫面心情平靜到想高喊「世界和平」。