大陸「國家安全部」微信公號30日消息，大陸互聯網熱詞「請喝茶」有「因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查」的意思。大陸《刑事訴訟法》《反間諜法》等法律法規賦予國家安全機關刑事執法權和行政執法權。大陸國家安全部梳理了涉嫌危害國家安全犯罪等10種主要情況，會被國安機關「請去喝茶」：

第一杯：涉嫌危害國家安全犯罪：

大陸國安機關在辦理危害國安犯罪案件中，依法行使偵查、拘留、預審和執行逮捕及法律規定的其他職權。如涉嫌危害國安犯罪，將對犯罪嫌疑人立案偵查，依法採取拘傳、拘留等刑事強制措施和訊問等偵查措施，蒐集、調取有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據材料。

第二杯：實施間諜行為或幫助行為：

大陸國安機關對實施間諜行為、幫助行為（即明知他人實施間諜行為，為其提供資訊、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助，或者窩藏、包庇），尚不構成犯罪的，依法予以警告或行政拘留，單處或並處罰款的處罰，並可以由有關部門依法予以處分。單位實施上述兩類行為的，對單位及其相關責任人員予以警告、罰款等處罰。此外，根據違法情節和後果，還可建議主管部門對相關單位、人員依法作出責令停產停業、吊銷有關證照等行政處理。

第三杯：未落實反間諜安全防範主體責任：

大陸《反間諜法》專章規定安全防範的主體責任及相關義務等。對未按規定履行法定義務的，國安機關可以責令改正；對未按要求改正的，可以約談相關負責人，必要時可以將約談情況通報該單位上級主管部門；對產生危害後果或不良影響的，還可予以警告、通報批評；情節嚴重的，由有關部門依法予以處分。

第四杯：違反涉及國安事項的建設項目許可：

「涉及國安事項的建設專案許可」是國安機關依據大陸《反間諜法》實施的一項行政許可工作，主要職責是對重點要害單位周邊安全控制區域內的建設專案實施審批和監管，及時發現防範境外間諜情報機關利用相關建設專案實施間諜活動。國安機關對在安全控制區域內違法新建、改建、擴建建設項目的，有權責令改正，予以警告；拒不改正或情節嚴重的，責令停止建設或使用、暫扣或吊銷許可證件，或建議主管部門依法作出處理。

第五杯：拒不配合調查間諜行為：

任何公民和組織都應當依法支援、協助反間諜工作。在國安機關調查瞭解有關間諜行為的情況、蒐集有關證據時，有關個人和組織應當如實提供，不得拒絕；對明知他人有間諜犯罪行為仍拒絕提供的，國安機關有權予以警告或行政拘留，可以並處罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六杯：非法獲取或持有國家祕密：

國家祕密是指關係國家的安全和利益，依照法定程序確定，在一定時間內只限於一定範圍的人員知悉的事項，其製作、傳遞、使用、複製、保存等均有嚴格規定，保守國家祕密是公民的法定義務。對於非法獲取、持有屬於國家祕密的文件、數據、資料、物品，尚不構成犯罪的，由國安機關予以警告或行政拘留。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第七杯：非法生產、銷售、持有、使用間諜器材：

任何個人和組織都不得非法生產、銷售、持有、使用間諜活動特殊需要的專用間諜器材。專用間諜器材由大陸國務院國安主管部門依照國家有關規定確認。專用間諜器材是指進行間諜活動特殊需要的下列器材：暗藏式竊聽、竊照器材；突發式收發報機、一次性密碼本、密寫工具；用於獲取情報的電子監聽、截收器材；其他專用間諜器材。非法生產、銷售、持有、使用專用間諜器材，尚不構成犯罪的，國安機關有權予以警告或行政拘留。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八杯：洩露反間諜和情報工作的國家祕密：

大陸國安機關是反間諜工作的主管機關，也是重要的國家情報工作機構。根據大陸《反間諜法》《國家情報法》規定，公民和組織依法支持、協助國家安全機關工作時，應當保守所知悉的國家祕密、工作祕密。對洩露與反間諜工作、國家情報工作有關的國家祕密的，國安機關有權予以警告或行政拘留。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第九杯：違反限期出境等決定：

境外人員違反大陸《反間諜法》的，國務院國安主管部門可以決定限期出境，並決定其不准入境的期限。未在規定期限內離境的，可以遣送出境。同時，依據大陸《出境入境管理法》有關規定，根據維護國安需要，國安機關可以限制外國人、外國機構在某些地區設立居住或辦公場所；對已經設立的，可以限期遷離；對拒不執行限期遷離決定的，給予警告並強制遷離；情節嚴重的，對有關責任人員予以行政拘留。

第十杯：實施間諜行為以外的危害國安行為：

大陸《反間諜法》規定，國安機關依照法律、行政法規和國家有關規定，履行防範、制止和懲治間諜行為以外的危害國安行為的職責。大陸《反間諜法實施細則》第8條規定了間諜行為以外的八種其他危害國家安全行為，國家安全機關有權依法追究法律責任。

大陸國家安全機關提示，除以上10種常見情形外，其他任何危害國家安全的行為也將受到法律制裁。