農曆春節將至，行政院長陳建仁（前中）30日在台北市副市長林奕華（前左）陪同下，前往台北萬大路中繼魚市場及台北市第一果菜批發市場，巡視漁產品及蔬果交易情形，並向所有市場從業人員拜早年。（黃世麒攝）

為了解春節民生必需品供需情形，行政院長陳建仁（右）今（30）日清晨前往萬大魚類批發市場及台北市第一果菜批發市場訪查蔬果及漁產交易情形。（黃敬文攝）

為了解春節民生必需品供需情形，行政院長陳建仁、農業部代理部長陳駿季今（30）日清晨前往萬大魚類批發市場及台北市第一果菜批發市場訪查蔬果及漁產交易情形；農業部表示，過年期間民眾農漁產品消費需求增加，將輔導各主要批發市場調配供需，並請產地供應單位加強補貨。

陳建仁今日凌晨在陳駿季、漁業署長張致盛、農糧署代理署長蘇茂祥以及台北市副市長林奕華、台北市產發局長陳俊安的陪同下至市場訪視，台北漁產公司董事長鄭世維、台北農產運銷公司董事長楊鎮浯以及新科立委吳沛憶也到場，一行人向所有市場從業人員拜早年。

農業部表示，春節為我國重要節慶，過年期間民眾農漁產品消費需求增加，為充裕供應民眾需求，輔導各主要批發市場調配供需，掌握市場供銷情形，並請產地供應單位加強補貨。

農業部指出，春節前5天加強調配，蔬菜每日預估增加供應量38％以上，平均每日達2000公噸；水果每日預估增加供應量73％以上，平均每日達800公噸；漁產品每日預估預估增加供應量30％以上，平均每日達390公噸，並將持續關注各項農漁產品價格與供應量，機動加強調配市場供需，以確保充分提供民眾年節需求。

另外台北漁產公司補充，春節期間魚貨需求大增，預期平均價格依舊上揚，預估2024年度春節前5日供貨量約410公噸，平均每日82公噸，將與去年同期增加4.6％，平均價預估每公斤135元，與去年同期增加3.4％。

台北漁產公司指出，目前已擬定「113年度春節加強作業計畫」，野生海洋魚貨供應雖受限於天候影響甚大，為顧及春節前如海上作業條件不良，影響整體供應量，將加強宣傳以養殖水產品替代海魚類產品，除保障消費者年節民生物資供應無慮外，也可協助養殖業者提升市場佔有率。

北農指出，預估2024年度春節前5日蔬菜供貨量達1萬公噸，平均價落在每公斤33元；而水果供貨量達3700公噸，平均價為每公斤65元。