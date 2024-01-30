好市多加油站的油是中油提供，不過價格卻比中油低，本周油價每公升比中油便宜3.5元，有網友好奇「為什麼中油的售價會比好市多貴？」內行網友直言，好市多主要營收來自會員的會費及商品利潤，大多會員去加油也會順便進賣場逛一圈，「賭你加完油進去推一車出來」、「少賺你200元油錢利潤，多賺你好幾千甚至上萬的消費金額。」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼出照片，一輛中油的油罐車正供油給賣場加油站，他好奇詢問「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」

貼文曝光引起許多討論，網友直言「不要忘了你的年費」、「中油沒有收你年費」、「好市多收年費，而且好市多跟中油買便宜。」

內行網友表示，好市多犧牲油的利潤卻能吸引更多客人，「1公升少收3.5元，你加完油右轉進去商場買東西的利潤就補回來了，還有你的年費」、「帶路雞的概念，跟50元熱狗和不漲價烤雞意思一樣」、「Costco是賺年費，主要吸引大家來買東西或辦卡繳年費，加油站基本上不賺不賠。」