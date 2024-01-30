據大陸外交部網站消息，大陸副外長孫衛東29日應約會見烏克蘭駐中大使里亞比金（Pavlo Riabikin），雙方就「烏克蘭危機」（俄烏戰爭）等共同關心的問題交換意見。

孫衛東表示，中烏建交32年來，雙邊關係總體穩定發展。當前，百年未有之大變局加速演進。中烏雙方要放眼長遠、相互尊重、真誠相待，推動雙邊關係行穩致遠。

里亞比金表示，烏方高度重視發展對中關係，一貫堅持一個中國原則，願與中方加強交流合作，推動兩國關係不斷向前發展。