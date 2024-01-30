想要擁有好人緣，除了做人處事要有智慧，有時候也很講運氣，專研塔羅的小孟老師在臉書點名5星座在青龍年人際關係最旺，包括金牛、雙子、水瓶、牡羊、獅子將有極佳人緣，第1名獅子朋友越來越多，事業上會遇到很多貴人，家人相處也是和樂融融。

▌第5名 金牛座

金牛在龍年會被友情所感動，平常穩定又可靠善良的你，會發現自己在朋友心中是很重要的存在，有很多你其實不在意的人，沒想到他們把你當很好的朋友，會讓你有意外的驚喜感，而跟人際有關的誤會，都有機會盡釋前嫌，得到一個圓滿的落幕，如果有什麼遺憾或想解開的心結，可以溫和理性的跟對方說清楚，會得到好的回應。

龍年在事業上不管是跟主管或是同事溝通，都會有很順暢的感覺，另外也因為你過去常常幫助別人，比如很好說話的配合調班，或是買糖果給同事吃，之前種的善緣現在會陸續回報到你身上，如果在工作上有犯什麼小錯誤，同事也會互相幫忙，讓你平安無事。

▌第4名 雙子座

雙子在龍年能夠善用長袖善舞的能力，在人際相處上展現幽默風趣的好手腕，那些害羞的、閉俗的、難搞的、規矩很多的朋友通通會被你打動，你能將輕鬆與歡笑帶給大家，而人們也會想跟你討論最新鮮有趣的消息，什麼好玩的新鮮事都逃不過你眼裡。

龍年你會發現越來越多人想跟你深交，開始會跟你透露很多秘密跟心事，如果你覺得對方人品不錯的，這會是成為好友的大好時機；而在事業的人際關係上，主管會很欣賞你的聰明才智，也因為你做事俐落有效率，工作夥伴相處起來會感到輕鬆無負擔，溝通上也都能很快速掌握對方的思考，給出最正確的指引，這種合作無間的狀態可以讓所有事情都更順利。

▌第3名 水瓶座

很多人常說水瓶像外星人，但這年頭越怪的人越吃香，愛搞叛逆跟脫離世俗要求的水瓶，反而是很多朋友想要成為的樣子，龍年到來，你們善解人意又溫暖的性格，常默默支持很多人的心靈，而且願意為朋友兩肋插刀，水瓶們在外已獲得正港好名聲，雖然常搞消失會讓水瓶的情人很痛苦，但在人際交往上算是很好相處的朋友，因為有問題你們都會自己解決，對朋友不會過份黏TT，彼此關係非常自由。

龍年在事業的人際關係上，若需要人協助，大可開口跟朋友或同事詢問，怕帶給別人麻煩的你們不用擔心，因為這段時間周圍的人也會想要「被你需要」的感覺，被依賴是會有成就感的，偶爾依賴一下別人，讓自己輕鬆一點。

▌第2名 牡羊座

牡羊龍年旅遊時容易結識志同道合的朋友，或者因為參加課程或是工作出差而認識到值得交往一生的好友，龍年你能展現內心那塊溫柔體貼的一面，大家會覺得你的直接是純真善良，而你真心對人好，也會遇到好人來回報你，不管是舊雨或新知，人際關係運勢都非常旺。

而在事業上的人際關係，你會體驗到人是群體的動物，團隊合作的效益會讓你驚豔，尤其如果你有一些狀況需要被協助，你所待的團隊會非常有力量的給你支援。另外如果需要替公司開疆闢土，拓展新的事業領域，這段時間你也是福星高照會遇到貴人相助，所遇之人都蠻喜歡你的。這些都歸功於你平常為人心善，善有善報。

▌第1名 獅子座

恭喜獅子未來一個月人際運勢超旺，從上半年努力到現在，獅子們終於站上了一個新舞台，過去的成績都成了你輝煌的羽毛，光是氣場就變得比別人更強，無法阻擋。

這2年來獅子閱歷變得更加豐富，為人更成熟穩重，朋友越來越多，甚至很多是聚會上剛見面的朋友就能一拍即合，而本性樂觀、大方、喜歡熱鬧的獅子，在年底會有非常多的聚會邀約，大家想到你就覺得歡樂，非常期待你的到來，而在事業上合作關係能找到更好的方式互相理解，會遇到很多貴人相助，或者有伯樂願意提拔你，家人之間相處也會和樂融融，充滿喜悅。