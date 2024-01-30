現年42歲的香港男星余文樂外型俊帥，曾與陳冠希、謝霆鋒、吳彥祖以及馮德倫被封為香港五大男神。日前與老婆、台灣模特兒王棠云傳出婚變傳聞，近來被網友在上海街頭偶遇，被指變神情憔悴且雙眼還有「大小眼」，臉看起來還不太對稱，滄桑味極濃。

年輕時擁有逆天顏值的港星余文樂，是香港娛樂圈90年代末的當紅小生之一，他2017年與台灣皮帶大王千金、模特兒王棠云結婚，婚後也將生活重心移到台灣。不過，過去經常透過IG大曬自己與妻子親密合照的余文樂，卻在2023年最後一天，無預警清空IG貼文，意外讓婚變傳聞甚囂塵上，但實際上他一家四口生活不變，在新聞發生當下之前，夫妻倆還帶著一雙可愛兒女在公園遛小孩、玩狗狗。

近日就有網友在上海街頭捕獲野生余文樂，從畫面中可見余文樂身穿墨綠色外套，頭戴深藍色超扁鴨舌帽，雖然穿搭相當時髦，但神情相當憔悴，眼睛還明顯大小眼、臉蛋也看起來也不太對稱，一邊臉頰明顯歪一邊。網友也忍不住直言：「怎麼老得這麼快，整個人都看起來都又鬆又腫」、「完全認不出來」、「天啊，他都感覺有老人味了」、「有點像小老頭」。

事實上，余文樂2007年拍攝電影《第一誡》時，拍完一場戲完余文樂眼睛便隨即「脫窗」，被醫生證實是視網膜脫離，醫生交代他要休息數天，而他近年來在鏡頭前大小眼越來越明顯，有可能是當時的後遺症之一。