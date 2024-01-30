高雄一名邱姓女子與從事壽險工作的曾男，在2013年10月結婚，婚後育有3名子女，不料，後來一名葉姓女子，進入曾男公司同單位工作，2人展開不正當交往，最誇張的是在2022年5月20日，邱女發現葉女進到她家，還在主臥室與曾男滾床單，一周後（5月26日）邱女與曾男離婚，邱女憤而對2人提告連帶賠償400萬元。

法院審理，曾男與葉女辯稱，邱女僅能證明我們有同床共寢，不能證明有發生性行為，而且曾男在2022年5月26日就與邱女簽立離婚協議書，約定曾男擔任3名子女親權人，還另外給付切女每年扶養費120萬元，並將高雄鳥松區房地歸邱女所有，已隱含賠償邱女的損害，應當以此減免相關責任，且邱女請求慰撫金過高。

法官認，曾男與葉女雖均否認當日有發生性行為，但民事訴訟是採證據優勢法則，與刑事案件所依憑之證據，須達於一般人均可得確信，而無合理懷疑存在之嚴謹證據法則不同。曾男當時全身赤裸、葉女僅身著藍色T恤及紅色內褲，若2人並無特殊心理或生理上之障礙，依一般成年男女赤裸同床之常情，應已發生性行為。

法官勘驗邱女與曾男電話錄音顯示，邱女：「那個葉XX，我可能會去告她喔！」、曾男：「告她什麼事？」邱女：「告她侵害配偶權」、曾男：你不要自找麻煩，幹這種事幹嘛？」、邱女：「因為我覺得有一點誇張」、曾男：「不要啦！聽我的，不要幹這種事」、邱女：「為什麼不要？你講一個理由來說服我看看」。

曾男：「你不覺得這種事情其實出錯…應該是說責任是在男生身上」、邱女：「兩個都是啊！」、曾男：「男生佔90%的原因」、邱女：「對」、曾男：「如果不是我這件事」、邱女：「因為你約他吃鹹酥雞」、曾男：「對，我跟你講這種事都男生主動的，又不是女生，女生他就是一個，她可能知道她不該這麼做，但她這麼做了就這樣子而已」、邱女：「嗯哼！」

邱女：「她知道你有結婚嗎？」、曾男：「廢話，怎麼不知道，對啊！我說真的，我真的覺得問題在我身上，你要告就告我，不是告她，你懂嗎？你告她，對她來講，我覺得她很可憐」」、邱女：「所以兩個一起告的意思？」、曾男：「對她來講真的沒有，她沒有太大的問題，其實她也一直有在說，就是說要我好好乖乖地回復我的家庭」。

邱女：「然後呢？」、曾男：「就是在你眼裡，你可能會覺得她在講幹話，你還不做了這些事，但她本質上，她其實是沒有很故意或是怎樣的，而且我有跟她講，我不會結婚啊！所以本來就不會那個」、邱女：「她之前為什麼要離婚啊？」、曾男：「她之前離婚是因為她被她老公劈腿」、邱女：「也是外遇嗎？然後她現在自己當小三」、曾男：「對」。

法官檢視邱女當天蒐證影片顯示，邱女拿手機錄影並用鑰匙打開房間門鎖後，房內沒有燈光一片黑暗，邱女打開房間電燈走入房內，曾男赤裸從床上走向邱女…隨後鏡頭走向「床」並拉開棉被後，出現葉女身著藍色T恤及紅色內褲…」。

法官審酌， 邱女所受精神上痛苦之程度等，日前依法判決，認邱女請求曾男與葉女連帶賠償，應以45萬元慰撫金為適當。可上訴。