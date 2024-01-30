採買食物後，許多人返家後第一個動作，就是把東西放進冰箱冷藏，但醫師指出，番茄、麵包、馬鈴薯、洋蔥、蜂蜜這5種食物，若置放於冰箱保存是大大的NG，非但無法延長保鮮的時間，還可能讓食物加速變軟，甚至長出霉菌。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專PO文指出，提到食物儲存，多數人都認為冷藏是食物保鮮的必要步驟。然而，有些日常物品，實際上並不需要冷藏以維護它們的品質和保質期。冷藏這些物品，甚至可能會對他們的味道和口感產生負面影響。

5種不需要冷藏的日常食物如下

■番茄：番茄冷藏會使風味變淡並影響他們的口感。番茄在室溫下能夠充分成熟，發揮出它們的天然甜味。為了讓番茄保持新鮮更長的時間，將它們的莖部朝下儲存在一個涼爽、通風良好且遠離直接陽光的地方。

■麵包：許多人習慣將麵包冷藏以延長其保質期，但這實際上會使麵包更快變乾。相反，應將麵包存放在室溫的涼爽、乾燥的地方，如麵包盒或儲藏室。為了防止發霉，將麵包放在密封的塑膠袋中或用鋁箔緊緊包裹起來。

如果你發現自己無法在幾天內消耗完一整條麵包，可以將它切片，並將個別切片冷凍。需要時，只需將它們在室溫下解凍或烘烤，就可以品嚐到新鮮的口感。

■馬鈴薯：馬鈴薯通常會被儲存在冰箱中，但這是不必要的，並且可能會改變它們的質地和風味。低溫會使馬鈴薯中的澱粉更快地轉化為糖，導致它們變得粗糙且甜。相反，應將馬鈴薯儲存在涼爽、黑暗且通風良好的地方，如儲藏室或紙袋。避免將它們存放在洋蔥或其他水果附近，因為他們會釋放出加速腐敗的氣體。

■洋蔥：雖然將洋蔥存放在冰箱中似乎很方便，但實際上這會使洋蔥變軟並長出霉菌。

洋蔥喜歡乾燥的環境並具有良好的空氣流通。將它們存放在涼爽、黑暗的地方，如儲藏室或網狀袋中。如果你有預先切好的洋蔥，可以將它們存放在冰箱的密封容器中，最多可存放三天。然而，最好還是盡可能地使用新鮮的洋蔥，以享受他們完整的風味和質地。

■蜂蜜：蜂蜜是一種獨特的物品，由於其低濕度和天然酸度，它不會變壞。

冷藏蜂蜜會導致結晶並使其變得厚重難倒。為了保持蜂蜜的新鮮度並保護其一致性，將其存放在涼爽、乾燥的地方，遠離直接陽光。如果你的蜂蜜結晶了，只需將瓶子放在溫水中，就可以恢復其滑順的質地。