立法院長游錫堃昨（29）日發表公開信，表態對民眾黨團提出的單一召委制度等國會改革，「我個人敬表贊同」。對此，前國民黨青年部主任陳冠安質疑，若這些改革面向很重要，過去4年游院長為何不改革？並痛斥游如今緊抱國會改革來保院長官位，「示範了什麼叫做沒有廉恥」。

民進黨立法院黨團大會昨通過推舉游錫堃、蔡其昌搭檔競選連任，游、蔡也在同日拜會民眾黨團尋求支持。游錫堃更在會前發表公開信，並提到民眾黨立委當選人要求的「5大國會改革項目」中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度，他謹以個人身分敬表贊同。

對此，陳冠安昨在臉書質疑，若這些改革面向很重要，為何過去4年，游院長不改革？等到院長職位要沒了，才再畫大餅承諾？

陳冠安直言，過去4年在游院長主持下，立法權是如何被行政權壓制、閹割，立法院變立法局，人民都歷歷在目，民意代表變成黨意代表，更是諸多綠營立委落選的關鍵原因。對於游錫堃如今緊抱著國會改革來保院長官位，陳冠安痛斥「真是示範了什麼叫做沒有廉恥」。